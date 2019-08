Jeux Africains 2019 (Handball-Gr A/ 3è journée): Le Maroc s'incline face à l’Égypte (27-32)

Les Marocains ont ainsi terminé le premier tour au deuxième rang avec 4 points, derrière l'Égypte (6 points) et devant la Guinée (2 points) et la Zambie sans aucun point après trois défaites en autant de matches.



Dès le début du match, les éléments du sept marocain se sont heurtés à une rude défense des égyptiens. Après vingt minutes de jeu, les Marocains n'étaient qu'à une seule unité de l'égalisation (8-9), mais leurs vis à vis du jour se sont montrés plus appliqués dans les contres et plus réalistes dans le finish des actions pour achever la première période avec une avance de 4 buts (13-17).



A la reprise, les hommes de Bouhaddioui, expulsé par l'arbitre pour contestation, ont tenté, en vain, de revenir au score mais c'était sans compter sur la solidité défensive des pharaons.



Dans le groupe B, les deux matchs programmés ce dimanche se sont soldés par des nuls avec le RD Congo-Nigeria (21-21) et Angola-Algérie (26-26). Les Angolais se sont ainsi hissés en tête du classement (7 points) devant les Algériens (6 points).



Aux quarts de finale, prévus lundi, les Égyptiens retrouveront l'équipe du Nigeria (4-è du Groupe B) alors que les marocains seront opposés à la sélection de la RD Congo.



Les deux autres rencontres de ce tour mettront aux prises l'Algérie et la Guinée puis l'Angola face à la Zambie.