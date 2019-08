Jeux Africains 2019/Escrime: Le Marocain Houssam El Kord s'adjuge la médaille d'or de l'épreuve épée individuel

Le Marocain Houssam El Kord s'est offert la médaille d'or de l'épreuve épée individuel de l'escrime, comptant pour les 12è jeux africains qui se tiennent au Royaume jusqu'au 31 août, devant le public déchaîné du centre national des sports Moulay Rachid.



Houssam El Kord s'est imposé face à l'Égyptien Ahmed El Sayed (médaillé d'argent) sur le score de 15 à 14. La médaille de bronze est revenue ex-æquo au Mauricien Gunput Satyadev et à l'Égyptien Yasseen Mohammed.



Dans une déclaration à la presse à l'issue de la confrontation, Houssam El Kord s'est dit fier du résultat, soulignant qu'il a donné le maximum face à des Égyptiens revanchards des deux titres qu'ils ont perdus l'année dernière et celle d'avant en individuel et par équipe.



Il a tenu à remercier le "public incroyable" qui l'a soutenu durant l'épreuve, notant que c'est toujours une fierté de jouer dans son pays.



"Lors du dernier coup, je me suis remémoré les paroles de mon coach, qui me demande continuellement de me concentrer et d'avoir confiance en moi', a confié Houssam, ajoutant que ces conseils ont porté leurs fruits.



La finale de l'épreuve féminine sabre individuel s'est également tenue cet après-midi au centre national des sports Moulay Rachid, avec le sacre de l’Égyptienne Atawia Nada face à sa compatriote Hassaballah Nour.



Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la 12è édition des Jeux Africains se déroule du 19 au 31 août dans les villes de Rabat, Salé, Témara, Casablanca, Benslimane et El Jadida, avec la participation de près de 6.500 athlètes.