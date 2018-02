Jérusalem: réouverture du Saint-Sépulcre, après trois jours de bras de fer

Le Saint-Sépulcre, le lieu le plus saint du christianisme, a rouvert ses portes mercredi à 04H00 locales (02H00 GMT) à Jérusalem, après trois jours de fermeture dans un bras de fer entamé avec les autorités israéliennes.



Le gouvernement de Benjamin Netanyahu avait annoncé quelques heures plus tôt la suspension de la collecte des taxes ainsi que de l'examen d'une proposition de loi qui avaient entraîné la colère des Eglises grecque orthodoxe, arménienne et catholique. (afp)