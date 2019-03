Jérôme Fourquet lauréat du Prix 2019 du Livre Politique

"L'archipel français" (Seuil), du sondeur et politologue Jérôme Fourquet, a reçu samedi le Prix 2019 du Livre Politique, a annoncé le jury réuni à l'Assemblée nationale.



L'ouvrage montre la France comme "un corps où les éléments qui permettaient de faire une nation s'effacent les uns après les autres", a commenté l'avocat et écrivain François Sureau, président du jury.



"L'archipel français" décrit une France entièrement fragmentée, transformée par la dislocation en quelques décennies de la "matrice catho-républicaine" et gagnée par une sécession entre les élites et les catégories populaires. L'auteur explique ainsi le bouleversement politique qui a abouti, en 2017, à l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République.



"L'archipel français", qui emprunte autant à la recherche sociologique qu'à l'analyse électorale, se veut "une boîte à outils qui sera de nature à expliquer, éclairer ce qu'est devenue la société française, cet archipel français", a expliqué l'auteur dans son discours de remerciements.



Le livre de Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion de l'Ifop, a devancé dans le choix du jury "Un temps pour haïr" (Grasset), de Marc Weitzmann, et "La Faiblesse du vrai" (Seuil), de Myriam Revault d'Allonnes. La philosophe s'est vu décerner un prix spécial pour l'ensemble de son oeuvre.



Le jury est constitué d'une quinzaine de journalistes politiques et d'éditorialistes, dont un représentant de l'AFP.



Le Prix des Députés, décerné lors de la même cérémonie, est allé à "Comment gouverner un peuple roi" (Odile Jacob), de Pierre-Henri Tavoillot.