Jerada: Les forces de l'ordre ont le droit d'intervenir pour faire appliquer la loi (Conseil de gouvernement)

Après une présentation faite par le ministre de l'Intérieur au sujet des évènements de Jerada, le Conseil a souligné que le droit de manifester d'une manière pacifique est garanti dans le cadre du respect de la loi, et que l'exercice de ce droit n'autorise aucunement les manifestants à commettre des actes de violences et de vandalisme, a affirmé le porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, lors d'un point de presse à l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement.



M. El Khalfi a ajouté à ce propos que le gouvernement assume sa responsabilité en prenant les décisions qui s'imposent conformément à la loi, notant que le Conseil de gouvernement a vivement condamné à cet égard la diffusion de photos fabriquées qui n'ont rien à voir avec le Maroc ou avec les évènements de Jerada.



Le gouvernement entend toujours interagir positivement avec les revendications raisonnables, et à respecter les engagements qu'il a faits à ce sujet et qui concernent notamment les factures d'eau et d'électricité, le rééchelonnement des arriérés, l'annulation des majorations, l’adoption d’une facturation mensuelle, et le retrait des autorisations, ainsi que l'ouverture d'une enquête sur la liquidation de la société de charbonnage du Maroc, a-t-il assuré.



Lors de cette réunion, le Conseil de gouvernement a réaffirmé que Jerada sera la première ville qui bénéficiera du programme de valorisation des déchets métalliques, a dit M. El Khalfi, soulignant l'engagement du gouvernement à garantir l’exploitation des puits de charbon par les jeunes, et ce, dans le cadre de coopératives, à mobiliser quelques 3.000 hectares pour l’agriculture, dont 1.000 au profit des jeunes, et à lancer des projets dans le domaine énergétique (une 5ème centrale thermique).



Le ministre a en outre souligné que le gouvernement compte encourager de nouveaux investissements dans le secteur minier, soutenir l’offre sanitaire dans la région et mobiliser près de 500 millions dirhams en faveur d'une centaine de projets dans le cadre du programme de lutte contre les disparités spatiales, et mettre en place une zone industrielle dans la région.



Le gouvernement a toutefois souligné que l'aboutissement des projets de développement mis en oeuvre au profit de la région, requiert l'engagement de tous et le respect de la loi, a fait observer M. El Khalfi. Au cours de son exposé sur les évènements qu'a connus la ville de Jerada, le ministre de l'Intérieur est revenu sur l'évolution de ce dossier depuis la liquidation de la société Charbonnage de Jerada en 1998, a fait savoir M. El Khalfi, ajoutant que le ministre s'est attardé de façon détaillée sur les développements survenus au cours des trois derniers mois afin de créer un dialogue, écouter et interagir avec les revendications raisonnables de la population. Il a rappelé à ce propos les visites effectuées par de nombreux ministres et du Chef du gouvernement dans la région, ainsi que les rencontres tenues entre le wali de la région, le gouverneur de la province, les instances syndicales, la société civile et les jeunes manifestants.



Dans son exposé, le ministre a évoqué aussi les évènements survenus mercredi à Jerada et qui ont fait de nombreux blessés parmi les forces de l'ordre et d'importants dégâts matériels.