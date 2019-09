Jean-Pierre Kalfon préside le jury de la 1re édition du Festival International Cinéma & Littérature de Safi

Le jury officiel de la 1re édition du Festival International Cinéma & Littérature de Safi (FICLS), prévue du 25 au 31 octobre prochain, sera présidé par le comédien et chanteur français Jean-Pierre Kalfon, ont annoncé vendredi les organisateurs.



Outre M. Kalfon, le jury sera composé de l'éditrice marocaine Layla Chaouni, de l’écrivaine marocaine Bahaa Trabelsi, de la scénariste égyptienne Sanaa El Sheikh, du réalisateur marocain résidant à Paris Abdelkader Lagtaa, du producteur luxembourgeois Ody Roos et du comédien français et international Guy Paillot, ajoute l’Association Agora pour les Arts, initiatrice du festival.



La première édition de ce festival, au concept original, réunissant le cinéma et la littérature, est créée en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication –Département de la communication, le Groupe OCP–Site de Safi, l’Ordre des Avocats de Safi et plusieurs autres partenaires.



Elle propose un programme riche et varié comprenant une compétition d’adaptations récentes, courts et longs métrages, une rétrospective des meilleures adaptations nationales et internationales, et des conférences/débats, rencontres et master class, précisent les organisateurs.



Au menu aussi des hommages à des personnalités du cinéma et de la littérature, des ateliers de formation au profit des jeunes de la province et des projections en plein air sur une grande place de la ville, détaille le communiqué.



Grand acteur et chanteur de l'Hexagone avec une renommée internationale, Jean-Pierre Kalfon a débuté sa carrière au cinéma en 1962. Actuellement, il compte à son actif une soixantaine de long métrages avec une pléiade de grands cinéastes.