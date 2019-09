Jean-Paul Delevoye va entrer au gouvernement pour s'occuper des retraites

Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire à la réforme des retraites, entre au gouvernement, a appris le service politique de franceinfo mardi 3 septembre. Selon leurs informations, il sera au travail dès mercredi pour le séminaire gouvernemental de rentrée. Il lancera ensuite les discussions avec les partenaires sociaux jeudi et vendredi.



Jean-Paul Delevoye avait rendu son rapport sur la réforme des retraites à la mi-juillet. Il préconise notamment un âge pivot à 64 ans, une proposition qui sera débattue dans les prochaines semaines, alors qu'Emmanuel Macron avait indiqué de son côté préférer un accord sur la durée de cotisation. Jean-Paul Delevoye propose aussi l'instauration d'un "système universel" par points, remplaçant les 42 régimes actuels.



Après 18 mois de travail, cet ancien député et sénateur (RPR/UMP), également ex-président de l'Association des maires de France, va donc continuer de porter le dossier et défendra la future loi devant le Parlement.



Jean-Paul Delevoye a été l'un des premiers à droite à rejoindre Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. À 72 ans passés, il deviendra le doyen d'un gouvernement auquel il apporte près de 40 ans d'expérience politique. Il a d'ailleurs été ministre de la Fonction publique de la réforme de l'État et de l'Aménagement du territoire sous le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin entre 2002 et 2004.