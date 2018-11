Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat français, à Marrakech pour le "sommet Africités"

M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat français auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, se rendra à Marrakech le jeudi 22 novembre, à l'occasion de la huitième édition du « sommet Africités ».



Cet événement, placé sous le thème « transition vers des villes et des territoires durables », rassemblera des acteurs de la vie locale de l'ensemble du continent africain. Ce déplacement s'inscrit dans la préparation du prochain Sommet Afrique-France en 2020, annoncé par le président français à Ouagadougou en novembre 2017 et qui sera consacré à la ville durable.



M. Jean-Baptiste Lemoyne s'entretiendra également avec la secrétaire d'Etat marocaine Mme Nezha El Ouafi, afin de faire le point sur la coopération très étroite entre la France et le Maroc en matière de développement durable.



A Marrakech, le secrétaire d'Etat interviendra lors de la plénière d'ouverture de la journée climat du « sommet Africités » pour rappeler la priorité que la France accorde à la lutte contre les dérèglements climatiques dans la perspective de la COP24 à Katowice du 3 au 14 décembre et de l'événement « One Planet », qui se tiendra à Nairobi en 2019.



M. Jean-Baptiste Lemoyne présidera notamment une rencontre entre le maire de Bamako et la première délégation d'entreprises françaises à participer à un « sommet Africités ».