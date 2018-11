Jazouli plaide pour la promotion de la coopération Maroc-Chine-Afrique

Intervenant lors d'une conférence internationale, organisée à l'occasion du soixantenaire des relations sino-marocaines, par l'Institut royal des études stratégiques (IRES), en partenariat avec l’ambassade de la République populaire de Chine au Maroc, M. Jazouli a souligné la place du Maroc et son potentiel en tant que plateforme de développement du continent africain, appelant au renforcement de l'esprit de coopération triangulaire entre le Royaume, la Chine et l'Afrique.



Soulignant les répercussions d'une telle coopération sur le bien-être de la population africaine, M. Jazouli a estimé que l'initiative "Ceinture et route" ainsi que le plan "Route de la soie" constituent de réelles opportunités pour le développement économique et social de plusieurs pays africains.



Il a également préconisé davantage de concertation et d'efforts pour la promotion des valeurs communes, dans le but de réaliser les objectifs escomptés, relevant que la Chine, qui a pu se forger un modèle de développement spécifique l’érigeant en grande puissance, est devenue le troisième fournisseur du Maroc, grâce notamment à des flux commerciaux qui ont doublé entre 2007 et 2016.



Il a, de même, noté que les investissements étrangers directs de la Chine au Maroc ont doublé entre 2011 et 2015, soulignant que de nombreuses entreprises chinoises se sont établies au Maroc et ont investi dans plusieurs secteurs, notamment les télécommunications, le bâtiment et les infrastructures.



De son côté, l'ambassadeur de la République de Chine à Rabat, Li Li a plaidé pour une gestion des relations sino-marocaines dans une optique à long terme pour renouveler sans cesse le partenariat stratégique à l'avenir, ajoutant que "le développement des relations sino-marocaines est un choix stratégique naturel, que nous devons prolonger, surtout dans un monde globalisé en changement constant".



Dans ce sens, il a appelé à approfondir la compréhension réciproque pour converger les visions et accroitre la confiance mutuelle dans un avenir commun, à explorer de nouvelles pistes et moyens permettant d’étendre et d’approfondir la coopération et de réaliser le gagnant-gagnant pour le bien-être des deux peuples et la prospérité de la régions et à multiplier encore davantage les échanges à tous les niveaux de sorte à asseoir les relations sino-marocaines sur une base populaire plus solide.



Rappelant la volonté des deux Chefs d’État de renforcer la coopération bilatérale et le partenariat stratégique pour englober d’autres domaines, M. Li a mis en avant le partenariat stratégique scellé entre les deux pays en 2016, par le biais duquel le Maroc et la Chine ont convenu d’œuvrer ensemble pour la construction de "la Ceinture et la route".



Il a de même rappelé l’engagement du Maroc et de la Chine dans la contribution au développement partagé et à la prospérité commune du continent africain et du monde arabe, ainsi que leur action en faveur de la paix et du développement, avec notamment une étroite concertation au sein des enceintes internationales comme les Nations Unies.



Organisée sous le thème "L'avenir des relations entre le Maroc et la Chine dans un monde globalisé", cette rencontre a pour objectif d'évaluer la coopération liant le Maroc et la Chine, d'explorer les moyens d'activer le partenariat stratégique entre les deux pays et de lancer des initiatives conjointes pour le développement du continent africain.