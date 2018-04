Jawad Bendaoud condamné à 6 mois de prison avec sursis pour menaces sur son ex-compagne

Jawad Bendaoud a été condamné à 6 mois de prison avec sursis ce mercredi. Il était jugé en comparution immédiate à Bobigny (Seine-Saint-Denis), après une plainte de son ex-conjointe, mère de son fils, pour menaces de mort.



La procureure avait requis 10 mois de prison, dont quatre avec sursis avec mise à l'épreuve et mandat de dépôt. Elle avait également requis l'obligation de soins, l'obligation de travail et l'interdiction de contacts avec son ex-compagne.



"Je vais te tuer", "je vais t'égorger", aurait-il déclaré à cette dernière après sa sortie de prison. Des menaces écrites, verbales et répétées. Placé en garde à vue ce mardi, il risquait 5 ans de prison et 75.000 euros d'amende.

Nouveau procès fin 2018



De nouveaux ennuis judiciaires après sa relaxe, en février, pour "recel de malfaiteurs terroristes". Jawad Bendaoud avait avait logé deux des jihadistes des attentats du 13-novembre 2015. Le parquet, qui avait requis quatre ans de prison, a fait appel de cette relaxe. Il sera rejugé dans cette affaire à partir du 21 novembre.



"Si je sors de prison, je fais plus rien d'illégal!", avait promis le jeune homme à la présidente lors de son procès, comme le rapportait Le Parisien. Quelques semaines après sa relaxe, Jawad Bendaoud s'était dit "soulagé" sur BFMTV. Après une détention provisoire maintenue depuis 2015, il "pensait être condamné à 80%", et ne s'était "pas préparé à sortir de prison". Il expliquait vouloir "rester au calme" et éviter Saint-Denis, où il avait logé les deux jihadistes.