Jamel Debbouze sur le roi Mohammed VI : "On a la chance d’avoir un monarque ouvert, tolérant, qui aime la culture et qui la booste"

Présent à Casablanca depuis le 8 janvier dans le cadre de son nouveau spectacle “Maintenant ou Jamel!”, l’humoriste franco-marocain Jamel Debbouze s’est livré dans une interview à Hit Radio dans laquelle il a évoqué sa relation avec le roi Mohammed VI.



« Jamais j’aurai pensé que je vivrai ça, et encore moins cette amitié. Je suis très fier de cette amitié et de la considération qu’il me porte. C’est la même considération et l’amitié que j’ai avec mon pays, le Maroc », a confié le comédien.



Interrogé sur ce qui fait rire le souverain, Jamel ajoute : « c’est lui qui me fait rire. Il a beaucoup d’esprit et beaucoup d’humour hamdoullah. On a la chance d’avoir un monarque ouvert, tolérant, qui aime la culture, qui la booste, qui la pousse. On a une chance incroyable et il faut le porter comme il nous porte ».