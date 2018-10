Jamal Khashoggi: l'ambassadeur saoudien à Londres se dit "inquiet"

L'ambassadeur de l'Arabie saoudite au Royaume-Uni s'est dit "inquiet" au sujet de la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, imputée à son pays, estimant toutefois sur la BBC "prématuré" de commenter l'affaire à ce stade.



L'éditorialiste, critique du pouvoir de Ryad et collaborateur du Washington Post, n'a plus donné de signe de vie depuis son entrée le 2 octobre au consulat de son pays à Istanbul, où il s'était rendu pour obtenir un document en vue de son mariage avec une Turque.



Des responsables turcs ont affirmé samedi que, selon les premiers éléments de l'enquête, M. Khashoggi a été assassiné à l'intérieur du consulat.



"Nous sommes inquiets", a déclaré l'ambassadeur saoudien, Mohammed ben Nawaf, à la BBC. Mais "une enquête est en cours et il serait prématuré de ma part de commenter avant que nous ayons vu les résultats finaux de cette enquête".



L'Arabie saoudite "aimerait savoir ce qui est arrivé" à Jamal Khashoggi, a ajouté le diplomate, disant espérer que l'enquête fournisse des réponses "rapidement".



Ankara affirme que Jamal Khashoggi n'est jamais ressorti du bâtiment, mais Ryad assure le contraire.



Washington et Londres ont mis la pression sur l'Arabie saoudite et lui ont demandé des explications.



Le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, a prévenu les autorités saoudiennes jeudi qu'elles s'exposeraient à de "graves conséquences" en cas de responsabilité dans la disparition du journaliste.



De son côté, le milliardaire britannique Richard Branson a annoncé qu'il gelait plusieurs projets d'affaires avec l'Arabie saoudite, la pressant de faire la lumière sur cette affaire.