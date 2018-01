Jack Lang traite Trump de "président de merde"

L'ancien ministre de la Culture Jack Lang ne mâche pas ses mots pour dénoncer les propos de Donald Trump sur les "pays de merde", qualifiant en retour le président américain de "président de merde".



L'ancien ministre de François Mitterrand a utilisé cette expression samedi sur son compte Twitter et sur Facebook.



"C'est un cri du coeur, un cri de révolte après ce qu'il a dit sur les Haïtiens", s'est justifié M. Lang contacté par l'AFP.



"J'ai envie qu'on dise dans le monde entier: +président de merde+, comme un cri de ralliement contre ce personnage humiliant et offensant", a insisté le président de l'Institut du monde arabe (Ima).



"Ce qui m'a motivé, a expliqué l'ancien ministre âgé de 78 ans, c'est d'entendre ce type (Donald Trump, ndlr) chaque heure chaque jour dire n'importe quoi, insulter".



L'ancien ministre qui se déclare "solidaire" des pays africains et d'Haïti, "pays que j'aime", a dénoncé le "mépris" du président américain à leur encontre. "Ce mépris est inqualifiable. C'est blessant, offensant (...) Tous les jours, il déverse du mépris sur les uns sur les autres".



Selon Jack Lang, Donald Trump est "un xénophobe et un raciste maladif". "C'est indigne de l'Amérique, grand pays de liberté, de grandes aventures d'émancipation", a estimé l'ancien ministre.



Donald Trump a dénoncé vendredi lors d'une réunion à la Maison Blanche l'immigration en provenance de "pays de merde", des propos qu'il a ensuite partiellement contestés mais qui ont suscité une vague d'indignation à travers le monde.