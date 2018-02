JO-2018 - Ski alpin: la snowboardeuse tchèque Ester Ledecka médaillée d'or du Super-G

A la surprise générale, Ledecka qui s'est élancée avec le dossard 26, a devancé de 01/100e l'Autrichienne Anna Veith qui avait remporté le titre à Sotchi en 2014 sous le nom d'Anna Fenninger. Veith décroche donc l'argent, devant Tina Weirather qui remporte la médaille de bronze pour le Liechtenstein (+11/100es).



Ledecka, qui aura 23 ans le 23 mars, avait également été sacrée championne du monde de snowboard en slalom parallèle en 2015. En Coupe du monde, elle est actuellement en tête du classement général du slalom parallèle et de celui du géant parallèle.



En Coupe du monde de ski alpin, où elle a fait ses débuts en 2015 soit deux ans après ses débuts en Coupe du monde de snowboard, elle est actuellement 43e en Super-G et 68e au général. Aux Mondiaux-2017 elle avait terminé 29e du Super-G.



Derrière elle samedi, Veith, 28 ans, a longtemps cru avoir conservé son titre, avec 10/100es d'avance sur Tina Weirather et 11/100es sur la Suissesse Lara Gut qui termine finalement au pied du podium.



Vonn, 33 ans, est partie avec le dossard 1. Elle a commis une grosse erreur en toute fin de parcours et a même failli manquer l'une des dernières portes.



Médaillée d'argent en Super-G aux Jeux de Vancouver en 2010, elle y a avait décroché l'or en descente et sera de nouveau parmi les favorites pour l'épreuve reine à Pyeongchang programmée mercredi. (afp)