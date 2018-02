La Suédoise Frida Hansdotter a remporté vendredi la médaille d'or du slalom des Jeux de Pyeongchang, alors que la favorite et tenante du titre, l'Américaine Mikaela Shiffrin, malade avant la course, a terminé à la 4e place.



Hansdotter a devancé la Suissesse Wendy Holdener (à 0.05 sec) et l'Autrichienne Katharina Gallhuber (à 0.32 sec). (afp)