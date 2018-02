JO-2018 - Fin des Jeux avec des Coréens du Nord, mais sans drapeau russe

Le dernier suspense a été levé dimanche matin, avec le vote du CIO réuni en session: la suspension de la Russie est maintenue à l'issue de ces JO-2018, et le drapeau russe ne pourra donc être déployé au stade olympique.



Le maintien de la suspension a été voté à l'unanimité et les deux cas de dopage constatés durant les Jeux ont pesé lourd dans la balance pour une Russie qui espérait, au moins partiellement, revenir dans le giron sportif.



A partir de 20h00 locales (11h00 GMT), la traditionnelle cérémonie mettra un terme à Pyeongchang-2018 pour débuter l'olympiade qui aboutira à Pékin-2022.



Entre temps, les Jeux olympiques resteront en Asie, puisque les JO d'été 2020 auront lieu à Tokyo. Un enchaînement de rendez-vous loin du continent originel des JO, avant son retour en Europe en 2024 à Paris.



En soirée, dans les travées du stade olympique, les "Jeux de la paix" voulus par la Corée du Sud, pays hôte, trouveront un dernier écho.



Après le défilé en commun des deux Corées lors de la cérémonie d'ouverture, après la constitution d'une équipe féminine unifiée de Corée en hockey sur glace, après aussi les présences remarquées de la soeur du leader nord-coréen Kim Jong Un en ouverture et celle des pop-pom girls nord-coréennes tout au long de la quinzaine, ce sera au tour d'une délégation de huit membres de Corée du Nord, conduite par le controversé général Kim Yong Chol, d'être présente au Sud pour la cérémonie de clôture. (afp)