Ivanka Trump salue le leadership du Roi Mohammed VI

Cette visite, qui s'inscrit dans la continuité du partenariat stratégique entre le Maroc et les Etats-Unis, a été l’occasion de « réitérer la reconnaissance des États-Unis envers le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI sur des questions cruciales, telles que la paix et la sécurité au Moyen-Orient, ainsi que pour assurer la paix, la stabilité et le développement en Afrique ».



Elle a également été l’occasion de réaffirmer que « le Maroc est un allié majeur hors-OTAN pour les États-Unis », tout en soulignant que « l'amitié et la coopération de longue date entre les deux pays sous-tendent l'engagement plus large des États-Unis dans la région », indique un communiqué conjoint adopté à l’issue de cette visite.



Mme Ivanka Trump a également « salué le processus de réforme entrepris par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au cours des vingt dernières années, en particulier sur la question de la promotion des droits des femmes et de leur autonomisation économique ».



Le communiqué conjoint, adopté à l’issue de la visite, a réitéré le soutien des Etats Unis aux réformes en cours visant à « améliorer la capacité des femmes à travailler dans les mêmes emplois et secteurs que les hommes, et à gérer la terre de la même manière que les hommes ».