Ivanka Trump salue l’adoption par le Maroc du nouveau cadre législatif des terres soulaliyates

Mme Ivanka Trump, fille et conseillère spéciale du président américain, a salué l’adoption par le Maroc d’un nouveau cadre législatif des terres soulaliyates consacrant davantage d’égalité et d’ouverture aux investissements au profit notamment des femmes.



“Nous saluons le gouvernement marocain pour cette importante étape”, a écrit Ivanka Trump, lundi sur Twitter ajoutant: “Nous avons hâte d’appuyer sa mise en œuvre intégrale”.



“W-GDP continuera à soutenir les droits fonciers des femmes”, a poursuivi la conseillère spéciale du président américain, en référence à l’Initiative mondiale pour le développement et la prospérité des femmes (Women’s Global Development and Prosperity Initiative (WGDP), un programme gouvernemental mis en place en février 2019 par le gouvernement américain.



Ce programme porté par Mme Ivanka Trump vise à aider à l’autonomisation économique des femmes. Il est doté d’un budget de 50 millions de dollars, fournis par l’Agence de développement américaine USAID.



Le projet de loi portant sur l’organisation de la tutelle administrative des communautés soulaliyates apporte des nouveautés fondamentales. Il limite le recours aux us et aux traditions dans la gestion et l’exploitation des biens de ces communautés dans la conformité avec les textes législatifs et tend à encourager l’investissement productif de richesses, d’emplois et d’auto-emploi dans ces terres en consacrant l’égalité entre les femmes et les hommes, membres de ces communautés, dans les droits et devoirs, conformément aux dispositions de la Constitution.