Ivanka Trump : Les Etats-Unis "apprécient grandement les relations croissantes et de longue date" avec le Maroc

Les Etats-Unis et le président Donald Trump "apprécient grandement les relations croissantes et de longue date" avec le Maroc, a déclaré la Conseillère du président américain, Mme Ivanka Trump, tout en saluant le leadership du Roi Mohammed VI sur des questions cruciales.



"J'ai eu l’honneur de parler à Sa Majesté le Roi et Le remercier pour Sa généreuse hospitalité lors de la visite de notre délégation dans le magnifique pays du Maroc", a écrit Mme Trump sur Twitter après un échange avec le Souverain.



Elle a ajouté avoir eu l'occasion d’échanger avec le Souverain au sujet de "Ses importantes réformes juridiques récentes visant à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes au Maroc".



"Nous apprécions Son leadership en vue d'avancer sur tous les axes du Pacte de la Millennium Challenge Corporation (MCC) et de l’Initiative de développement économique des femmes (WGDP)", a ajouté la Conseillère du président des États-Unis.



Durant sa visite de deux jours au Maroc, Mme Trump et le président directeur général de la Millennium Challenge Corporation, M. Sean Cairncross, ont rencontré des membres du Gouvernement, dont le Chef du gouvernement, M. Saad Dine El Othmani, et le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita.



Ces réunions ont porté notamment sur les moyens d'approfondir le partenariat bilatéral et les stratégies visant à promouvoir l'autonomisation économique des femmes par le biais de l'Initiative pour la prospérité et le développement des femmes dans le monde.



Mme Trump a effectué également une visite de terrain à Sidi Kacem pour le lancement d'une campagne d'appui à l'opération de melkisation visant l'appropriation des terres soulaliyates dans le cadre de son Initiative de développement économique des femmes.



Elle a pris connaissance à cette occasion de l'accès des femmes aux terres collectives, un projet initié en application des Hautes directives du Roi Mohammed VI et considéré comme une priorité majeure du W-GDP afin de consolider l'autonomisation des femmes au Maroc.