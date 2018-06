Italie: saisie de 10 tonnes de haschich en haute mer

La police a conclu une opération "qui s'est achevée par la saisie de plus de dix tonnes de haschich, l'arrestation des neuf membres d'équipage et la mise sous séquestre d'un ancien bateau de pêche", a-t-elle expliqué dans un communiqué.



La valeur de la saisie sur le marché est estimée entre 15 et 20 millions d'euros.



Selon la police, deux des membres de l'équipage appartiennent "à une dangereuse organisation criminelle maltaise" tandis qu'un troisième est un Sicilien "déjà accusé dans le passé de vol à main armé".



La police a suivi le bateau depuis les airs "pendant plus de 40 heures" et, après avoir obtenu l'aval des autorités néerlandaises, l'a abordé à environ 130 milles nautiques au sud-est de la Sicile.



Partie de Malte, l'embarcation s'est dirigée vers Gibraltar. Arrivée dans les eaux entre le Maroc et l'Algérie, elle a été rejointe par de puissants canots qui lui ont apporté la drogue.



Le tracé de la navigation a fait naître des soupçons chez les policiers qui ont ainsi décidé de surveiller l'embarcation, avant de se lancer à l'abordage.



L'opération s'inscrit dans le cadre plus large d'une action internationale de lutte contre le trafic de drogue baptisée "Libeccio International" -- du nom d'un vent du sud-ouest en Italie -- et coordonnée par le service central antidrogue du ministère italien de l'Intérieur.