Italie: le gouvernement met fin à un exemple emblématique d'intégration des migrants

Proche de la gauche, Domenico Lucano, qui accueillait depuis les années 2000 des migrants dans son village de Calabre (sud) qui se dépeuplait, dans le but de relancer le développement et les emplois, a été arrêté début octobre.



Assigné à résidence, il est soupçonné d'aide à l'immigration clandestine pour avoir favorisé des "mariages de convenance" afin d'aider des femmes déboutées du droit d'asile à rester en Italie.



Il est aussi accusé de s'être passé d'appel d'offres pour attribuer la gestion des ordures de son village de 1.800 habitants à des coopératives liées aux migrants.



Le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini (extrême droite) s'était réjoui de son arrestation, dénonçant "les fausses bonnes consciences qui voudraient remplir l'Italie d'immigrés".



Et le blog du Mouvement 5 étoiles (M5S), parti antisystème membre de la coalition au pouvoir, y voyait le signe que "le gouvernement du changement a déclaré la guerre au business de l'immigration".



Les partisans de Domenico Lucano voyaient dans l'exemple de Riace, financé depuis les années 2000 par des fonds européens et italiens, un moyen de faire revivre des villages dépeuplés tout en donnant un logement à des centaines de demandeurs d'asile.



Matteo Salvini veut limiter les projets inspirés par l'exemple de Riace et regrouper les demandeurs d'asile dans des centres d'accueil plus grands.



Le transfert des migrants de Riace vers d'autres centres va commencer la semaine prochaine, selon le ministère, qui enquête sur des "irrégularités évidentes" dans le système d'accueil des migrants depuis 2016.



L'Etat italien octroie 35 euros par jour pour chaque migrant accueilli, pour couvrir ses frais de logement, nourriture, des cours de langue et de l'argent de poche.



Le gouvernement italien a demandé le détail de la ventilation des dépenses au maire, qui affirme que ses avocats se préparent à faire appel contre le ministère.



"Comment est-il possible de détruire le +modèle de Riace+ qui a été décrit par d'innombrables hommes politiques, intellectuels et artistes comme une expérience extraordinaire ? Il veulent nous détruire", a déclaré le maire.



M. Lucano a été cité parmi les 100 personnalités les plus influentes par le magazine Fortune en 2016 et a inspiré un docu-fiction de Wim Wenders.



Intransigeant sur l'immigration, M. Salvini a gagné en popularité ces derniers mois: donné par les sondages à moins de 10 % avant les législatives de mars, il a remporté environ 17 % des suffrages et se trouve maintenant en tête des intentions de votes avec plus de 30 %