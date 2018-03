Italie : Ouverture des bureaux de vote pour des élections à plusieurs inconnues

Les Italiens ont commencé à voter dimanche matin pour élire leurs députés et sénateurs, avec un paysage politique morcelé et un système électoral complexe qui laissent envisager plusieurs scénarios possibles.



Plus de 50 millions électeurs sont ainsi appelés aux urnes, sans certitude qu'il y aurait un vainqueur au soir, bien que la coalition de droite dirigée par l'ancien chef de l'exécutif reste en tête des intentions de votes.



En effet le mode de scrutin adopté en octobre 2017 est très complexe, avec un mélange de scrutin uninominal et de proportionnelle. Si aucun parti n'obtient la majorité, le président Sergio Mattarella pourrait décider d'installer un gouvernement technocratique, essayer de former une coalition entre la droite et le centre-gauche ou organiser de nouvelles élections.