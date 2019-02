Italie-Maroc: le président de la Confindustria appelle à la création de plus de partenariats stratégiques avec la CGEM

M. Boccia a souligné, lors d'une conférence de presse, organisée dans le cadre du forum d'affaires CONNECT, du 7 au 8 février, et dont le Maroc est l’invité d’honneur, la nécessité de tirer profit des opportunités disponibles pour donner une nouvelle dynamique aux relations maroco-italiennes et permettre le contact régulier entre les hommes d'affaires des deux pays.



Des actions de coordination sont en cours avec la CGEM pour la création d'une plateforme électronique qui sera lancée l'année prochaine afin d'assurer un contact ouvert et permanent entre les petites et moyennes entreprises (PME) des deux pays, à travers des programmes permettant leur accès à la bourse et au financement, a-t-il fait savoir.



Cette année, le Maroc a été choisi comme invité d'honneur, compte tenu du rôle central qu'il joue dans la région, a relevé le responsable italien.



Par ailleurs, une exposition organisée en marge de cette rencontre a connu la participation de 10 entreprises marocaines actives notamment dans les secteurs des énergies renouvelables, de la finance, du bois, du tissu et des affaires.



Le forum d’affaires CONNECT est la première rencontre initiée par Confindustria pour la création de partenariats fructueux et durables dans le domaine de l'industrie et la tenue de réunions entre les hommes d'affaires italiens et marocains. Cette rencontre permet aux entreprises des deux pays de partager des initiatives innovantes et développer leurs capacités à travers des rencontres B to B.