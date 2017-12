Israël: une instance du parti de Netanyahu se prononce pour l'annexion de la Cisjordanie

Dans ce texte, qui n'a aucune valeur légale, les membres du comité central appellent "les parlementaires du Likoud à promouvoir la souveraineté israélienne sur la Judée-Samarie" (nom biblique de la Cisjordanie).



M. Netanyahu est opposé à cette mesure.



En octobre, il avait décidé de reporter un vote sur un projet de loi controversé qui, selon ses critiques, équivaudrait à une annexion de facto des colonies israéliennes de Cisjordanie situées autour de Jérusalem.



Le Premier ministre israélien fait actuellement face à la surenchère du lobby de la colonisation et de membres de son propre gouvernement, qui sont hostiles à la "solution à deux Etats" et favorables à l'annexion de secteurs de la Cisjordanie occupée.



La colonisation, c'est-à-dire la construction d'habitations civiles dans les territoires occupés ou annexés par Israël depuis 1967, est considérée par la communauté internationale comme illégale et comme un obstacle majeur à la recherche de la paix avec les Palestiniens.



Les colonies de Cisjordanie, où vivent environ 400.000 Israéliens, sont actuellement gouvernées par les règles édictées par le commandement militaire.



Le comité central du Likoud, principal organe du parti, regroupe environ 3.700 membres.



Selon les médias israéliens, environ 1.500 d'entre eux étaient présents pour voter dimanche près de Tel-Aviv. M. Netanyahu, qui est membre du comité central, était absent. (afp)