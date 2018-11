Israël: un ministre clé reste au gouvernement, éloignant la probabilité d'élections

Le gouvernement considéré comme le plus à droite de l'histoire d'Israël est plongé dans la crise depuis que l'ultranationaliste Avigdor Lieberman a claqué la porte du ministère de la Défense mercredi dernier, à la suite d'un cessez-le-feu conclu la veille avec les groupes palestiniens de la bande de Gaza.



Naftali Bennett, ministre de l'Education dont le parti avait conditionné son maintien dans la coalition à l'attribution du portefeuille de la Défense, a durement critiqué l'action de M. Netanyahu.



Mais il a indiqué lundi avoir entendu ce dernier promettre la veille aux Israéliens dans une intervention télévisée "qu'il changerait de cap".



"Si le Premier ministre est sérieux dans ses intentions - et je veux croire les paroles que j'ai entendues de sa bouche hier soir - nous mettons de côté toutes nos exigences politiques pour le moment, et nous vous aiderons dans la mission immense qui consiste à ce qu'Israël gagne à nouveau", a dit M. Bennett.