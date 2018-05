Israël renforce le dispositif sécuritaire à Jérusalem à la veille du transfert de l'ambassade américaine

La ville sainte ressemble dimanche à une caserne militaire au vu des mesures de sécurité strictes qui y sont imposées et le nombre de soldats israéliens qui y sont déployés, indique Wafa.



Le déploiement de cet imposant dispositif sécuritaire intervient à la veille de "la Journée de Jérusalem" célébrée par l'occupant le 13 mai de chaque année pour fêter le jour où Israël a étendu sa domination sur l'ensemble de la ville sainte en 1967.



Selon l'agence Wafa, de larges mesures ont été prises pour assurer la protection des colons qui vont participer aux festivités de la soi-disant "marche des drapeaux" dans la vieille ville de Jérusalem.



Dans ce cadre, la police israélienne a annoncé qu'elle va fermer plusieurs rues et routes principales de la Ville Sainte pour protéger les marches des colons.



Des patrouilles militaires seront également déployées au alentour du mur de Jérusalem et le long des rues liant les deux parties de Jérusalem.



Les forces de l'occupation ont autorisé aussi des avions de surveillance à survoler la région.



L'agence de presse Wafa fait aussi état d'un climat de tension aux abords de la mosquée Al-Aqsa et du village l'avoisinant en raison des mesures sécuritaires israéliennes et les multiples incursions des colons depuis les premières heures de cette journée.