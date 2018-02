Israël ne veut pas l'escalade mais l'Iran et la Syrie "jouent avec le feu"

Israël a prévenu samedi que l'Iran et la Syrie jouaient "avec le feu", alors que lui-même ne cherche pas l'escalade mais se tient prêt à toutes les éventualités après un brutal accès de tensions chez le voisin syrien.



"Nous ne cherchons pas l'escalade, mais nous sommes prêts à différents scénarios", et "à faire payer cher" de tels actes, a indiqué le porte-parole de l'armée. Des raids israéliens ont visé des cibles iraniennes et syriennes en Syrie après l'interception d'un drone lancé selon l'armée à partir du territoire syrien. (afp)