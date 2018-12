Israël met en garde le Hamas après des attaques meurtrières en Cisjordanie

Dans un communiqué, le Hamas a revendiqué jeudi deux attentats en Cisjordanie occupée, l'un a tué deux Israéliens le 7 octobre et un autre il y a une semaine ayant fait sept blessés dont une femme enceinte. Son bébé, mis au monde prématurément, n'a pas survécu, provoquant un vif émoi en Israël.



Israël avait annoncé avoir tué dans la nuit ceux qu'il présentait comme les auteurs de ces attaques.



Le même jour, une troisième attaque en Cisjordanie occupée a tué deux soldats israéliens.



"J'ai adressé un message clair au Hamas: nous n'accepterons pas une situation de trêve à Gaza et de terrorisme" en Cisjordanie, a indiqué le Premier ministre israélien aux membres de son gouvernement réuni dimanche.



Israël et Gaza ont conclu un cessez-le-feu controversé en novembre après la plus importante escalade de violence depuis la guerre de 2014, le ministre de la Défense israélien ayant démissionné afin de protester contre cette trêve.



"Nous allons leur faire payer le prix fort", a ajouté M. Netanyahu.



Le mouvement islamiste palestinien, bête noire d'Israël, contrôle la bande de Gaza mais dispose également de militants en Cisjordanie occupée, qui sont muselés par l'Autorité palestinienne qui gouverne ce territoire palestinien et Israël.



Après plusieurs escalades de violence dans la bande de Gaza entre le Hamas et l'Etat hébreu, un calme précaire était restauré dans l'enclave après notamment qu'Israël a autorisé le Qatar à faire entrer de l'argent afin de payer les fonctionnaires et du fioul pour alimenter la centrale électrique.



Le Hamas et Israël se sont livrés trois guerres depuis 2008.



Des centaines de colons ont protesté dimanche devant le bureau du Premier ministre pour exiger un renforcement des mesures de sécurité ainsi qu'une accélération de la construction de colonies en Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967.



De tels gestes feront comprendre aux Palestiniens qu'ils "n'ont aucun intérêt à poursuivre les actes terroristes", a affirmé Hananel Dourani, président du Conseil de Yesha, principale organisation représentant les colons.



Plusieurs ministres dont celui de la justice, Ayelet Shaked, du parti nationaliste religieux "Foyer juif" se sont joints à la manifestation.



Une commission ministérielle a voté dimanche matin en faveur d'un projet de loi proposé par Mme Shaked visant à légaliser des milliers de maisons construites en Cisjordanie occupée sans permis des autorités israéliennes.



"Les terroristes sauront que nous sommes ici pour y rester, les attentats ne nous feront pas bouger," a déclaré la ministre après le vote.