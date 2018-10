Israël: le ministre de la Défense choisit un nouveau chef d'état-major

Le choix d'Aviv Kochavi, jusqu'alors chef d'état-major adjoint, doit encore être avalisé dimanche par un comité gouvernemental, puis approuvé par le conseil des ministres. Il est censé prendre ses fonctions début 2019, succédant au général Gadi Eisenkot qui termine son mandat à la fin de cette année.



Le poste de chef d'état-major est capital. Israël reste confronté à une situation tendue avec les Palestiniens, n'a d'accord de paix qu'avec deux pays arabes et se sent menacé par les agissements de l'Iran. L'armée y est une institution prépondérante.



Le choix d'Aviv Kochavi résulte de "consultations avec des dizaines de personnes, dont d'anciens Premiers ministres, ministres de la Défense et chefs d'état-major", ont dit les services du ministre de la Défense dans un communiqué.



Selon des commentateurs militaires, le ministre de la Défense et le Premier ministre Benjamin Netanyahu n'étaient pas d'accord sur le choix d'Aviv Kochavi, mais c'est M. Lieberman qui a prévalu. Ils n'ont pas détaillé les raisons de cet éventuel désaccord.



Aviv Kochavi servait comme adjoint au chef d'état-major depuis 2017, après avoir été à la tête du commandement nord. Il dirigeait les renseignements militaires pendant la guerre de 2014 contre le mouvement islamiste palestinien Hamas et ses alliés dans la bande de Gaza.



Diplômé des universités américaines de Harvard et Hopkins en relations internationales, Aviv Kochavi est souvent présenté dans les médias israéliens comme doté d'un esprit critique aiguisé et de capacités de réflexion non-conventionnelles, en plus de posséder une importante expérience militaire.