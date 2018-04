Israël annule l'accord avec l'ONU sur les migrants africains

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a annoncé mardi l'annulation de l'accord avec l'ONU qui prévoyait la régularisation de milliers de migrants africains en Israël et la réinstallation d'un nombre similaire dans des pays occidentaux.



"Après avoir entendu de nombreuses remarques sur cet accord, j'ai examiné les avantages et les inconvénients et décidé d'annuler cet accord", a affirmé M. Netanyahu selon un communiqué de son bureau. Il avait suspendu lundi soir l'application de cet accord, quelques heures seulement après son annonce.