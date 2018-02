Israël a frappé "12 cibles" iraniennes et syriennes en Syrie (armée)

L'armée israélienne a indiqué avoir mené samedi matin une attaque "de grande envergure" en Syrie, frappant 12 cibles iraniennes et syriennes.



L'aviation israélienne a frappé 12 objectifs, y compris trois batteries de défense anti-aériennes et quatre cibles iraniennes non précisées mais "appartenant au dispositif militaire iranien en Syrie", a affirmé l'armée dans un communiqué. (afp)