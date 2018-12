Israël: Netanyahu obtient in extremis un nouveau report sur la conscription des ultra-orthodoxes

La Cour suprême avait fixé au 2 décembre la date butoir pour l'adoption définitive de cette loi, rejetée par les ultra-orthodoxes, qui considèrent que servir dans l'armée pour les jeunes étudiants des instituts talmudiques, les ferait sortir du monde fermé de la prière et des études religieuses.



Le gouvernement avait déjà obtenu un sursis de trois mois en septembre qui a expiré dimanche.



Ce texte, présenté par le gouvernement, a été voté en première lecture en juillet et doit être adopté en deux autres lectures avant d'entrer en vigueur.



Le gouvernement avait demandé un report du vote définitif de la loi à la fin mars 2019 pour se donner le temps de parvenir à un éventuel compromis. La Cour suprême ne lui a accordé que jusqu'au 15 janvier prochain.



Les 13 députés des deux formations ultra-orthodoxes (le Shass et la Liste Unifiée de la Torah), membres de la coalition au pouvoir, se sont opposés à ce projet de loi en juillet qui avait été approuvé avec des voix de l'opposition.



Or le soutien de l'ensemble des députés de ces deux partis religieux est devenu vital pour la survie de la coalition.



La majorité de M. Netanyahu s'est réduite à une seule voix (sur 120) après la récente démission du ministre de la Défense Avigdor Lieberman, chef d'Israël Beitenou, un parti ultranationaliste (5 députés).



La Cour suprême avait retoqué un projet de loi du gouvernement en 2017 qui aurait légalisé des exceptions de masse pour les ultra-orthodoxes et exigé que le gouvernement présente un nouveau texte.



Yariv Levin, ministre du Tourisme proche de M. Netanyahu, avait prévenu la semaine dernière que le gouvernement risquait de tomber si la Cour suprême refusait d'accorder un nouveau report.



Des dizaines de milliers d'ultra-orthodoxes âgés de 18 à 24 ans bénéficient actuellement d'une exemption du service militaire pour pouvoir étudier dans les Yéchivot (séminaires talmudiques).



Dans un pays habitué aux guerres, où l'armée est une institution centrale, l'exemption de conscription dont bénéficient les ultra-orthodoxes depuis la création d'Israël est mal perçue par les autres groupes sociaux. Les jeunes israéliens, hommes et femmes, sont astreints à un service militaire à l'âge de 18 ans.



Le projet de loi adopté en première lecture en juillet fixe des objectifs chiffrés sur la proportion d'ultra-orthodoxes qui devront servir dans l'armée et prévoit des sanctions financières contre les séminaires talmudiques recevant des subventions publiques qui ne respecteraient pas ces objectifs.