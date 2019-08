Israël: Netanyahu appelle le Hezbollah et le Liban à "prendre garde" à leurs actions

"Prenez garde à ce que vous dites et surtout à ce que vous faites", a averti mardi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, s'adressant notamment au Hezbollah et à l'Etat libanais, lors d'une conférence à Jérusalem.



Le Hezbollah pro-iranien a accusé l'Etat hébreu d'avoir mené une attaque au drone dimanche contre son bastion dans le sud de Beyrouth, promettant une riposte à cet "acte d'agression". Cette attaque a été qualifiée par le président libanais Michel Aoun de "déclaration de guerre".



"Je suggère à (Hassan) Nasrallah de se calmer", a déclaré M. Netanyahu, en référence aux propos tenus dimanche par le chef du Hezbollah qui a promis une riposte contre l'Etat hébreu.



Considéré par Israël et les Etats-Unis comme une "organisation terroriste", le Hezbollah est un acteur politique majeur au Liban. Il intervient militairement dans le conflit en Syrie en soutien au régime de Damas, aux côtés de l'Iran, autre ennemi juré d'Israël.



Samedi soir, Israël avait annoncé avoir mené des frappes en Syrie contre des forces iraniennes. Le Hezbollah a indiqué qu'un centre des médias du mouvement chiite avait été touché, reconnaissant la mort de deux de ses hommes.



Lundi, Benjamin Netanyahu s'est par ailleurs dit prêt à se défendre "par tous les moyens nécessaires" face à l'Iran, qui agit selon lui "sur plusieurs fronts pour commettre des attaques meurtrières contre l'Etat d'Israël".