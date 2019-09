Israël: Lieberman ne recommande personne pour le poste de Premier ministre

Avigdor Lieberman, considéré comme un "faiseur de roi" potentiel après les législatives israéliennes, a confirmé dimanche qu'il ne recommanderait personne pour le poste de Premier ministre, donc ni Benjamin Netanyahu ni son rival Benny Gantz, arrivés en tête des élections.



Le parti centriste Kahol Lavan ("Bleu-blanc") de Benny Gantz a obtenu 33 sièges sur les 120 du Parlement lors des législatives de mardi, contre 31 pour le Likoud (droite) de M. Netanyahu, Premier ministre sortant.



Benny Gantz pourrait obtenir jusqu'à 57 élus avec l'appui potentiel de partis arabes, et M. Netanyahu 55 avec le soutien de partis ultra-orthodoxes, mais ces scores demeurent sous le nombre de 61 députés, seuil de la majorité absolue au Parlement.



Chef de la formation nationaliste laïque Israël Beitenou, M. Lieberman, qui a mené sa dernière campagne contre les partis juifs ultra-orthodoxes et qui avait multiplié par le passé les déclarations fracassantes contre les formations arabes, a affirmé dimanche qu'il ne soutiendrait ni M. Netanyahu, ni M. Gantz.



"Nous ne ferons pas parti du bloc avec les haredim (juifs ultra-orthodoxes) et les messianistes. Nous ne recommanderons pas Netanyahu au président pour cette raison", a déclaré M. Lieberman lors d'une conférence de presse à Yad Hashmona (centre).



Et "nous ne pouvons pas recommander Benny Gantz qui envisage un gouvernement soutenu par la liste arabe (...)", a affirmé cet ancien ministre de la Défense. "Les haredim sont nos adversaires politiques, mais les Arabes sont nos ennemis", a-t-il asséné.



M. Lieberman s'est exprimé avant sa rencontre prévue avec le président Reuven Rivlin, qui entame dimanche les consultations avec les partis pour désigner celui qui sera chargé de former un gouvernement de coalition.