Isère: une voiture fonce sur des militaires, l'auteur interpellé

Ce jeudi en début de matinée, un homme a tenté de renverser des militaires qui faisaient leur footing près de la caserne de la ville de Varces-Allières-et-Risset (Isère), près de Grenoble, sans faire de blessés. Il a été interpellé vers midi à Grenoble. Ses motivations restent inconnues. Selon Le Dauphiné Libéré, une seconde opération policière est en cours sur la commune d'Échirolles, à 4 km de là.



"Aux alentours de 8H15, il a menacé verbalement six ou sept militaires qui faisaient un footing. Il a insulté un deuxième groupe de militaires qui sortaient faire un footing et qui l'ont perdu de vue. A leur retour, il leur a foncé dessus. Les militaires ont réussi à remonter sur le trottoir sans être écrasés. Les gendarmes ont bouclé la zone et ont lancé les poursuites et côté militaire nous avons renforcé le périmètre de sécurité", a précisé le colonel Benoît Brulon, porte-parole de l'Armée de Terre.



La zone est bouclée



Le fugitif a été activement recherché dans le sud de l'agglomération grenobloise toute la matinée. Selon des médias locaux, il se trouvait au volant d'un véhicule volé mercredi. L'antenne de Grenoble de la direction interrégionale de la police judiciaire de Lyon a été saisie par le parquet grenoblois, qui a ouvert une enquête pour "tentative d'homicide".



Les militaires ayant échappé à la voiture étaient en tenue de sport mais étaient clairement identifiables en tant que tels. Ils appartiennent au 7e bataillon de chasseurs alpins, selon une source militaire. Ils sont actuellement entendus à Grenoble par l'antenne locale de la direction interrégionale de la police judiciaire de Lyon.



La caserne de la ville de Varces-Allières-et-Risset accueille l'état-major de la 27e BIM, le 93e régiment d'artillerie de montagne (RAM) et le 7e bataillon de chasseurs alpins (BCA), soit près de 2 000 hommes et femmes.



