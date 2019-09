Isabelle Balkany "ne comprend pas" que son mari aille en prison

Figure de la droite française et proche de l'ex-président Nicolas Sarkozy, Patrick Balkany, maire LR de Levallois-Perret, a été condamné à quatre ans de prison ferme avec mandat de dépôt. Il a été incarcéré en milieu d'après-midi à la prison de la Santé à Paris.



"Je ne comprends pas (...) et je comprends d'autant moins que le président du tribunal a dit deux fois qu'il n'y avait pas un centime d'argent public" dans la fraude fiscale du couple, a réagi son épouse sur BFMTV, condamnée elle à trois ans ferme, sans mandat de dépôt.



Le couple a "toujours assumé" ses fautes, a estimé la première adjointe de Levallois-Perret, qui cogérait avec son mari cette ville cossue proche de Paris.



"Je pensais, peut-être naïvement -j'aurais dû poursuivre mes études de droit-, que l'on plaçait sous mandat de dépôt quelqu'un qui représentait éventuellement un danger pour l'ordre public ou qui pourrait quitter la France subitement. Ce n'est évidemment pas le cas de mon époux", a ajouté Mme Balkany.



Lors d'un point-presse à Levallois-Perret, Mme Balkany a jugé l'incarcération "en plus totalement inadaptée" à l'état de santé de son mari qui connaît, selon elle, "un pépin de santé qui s'est déclaré au mois d'août" et "souffre énormément". "Par dignité, il n'a pas voulu en parler avant le jugement", a-t-elle poursuivi.



Elle a indiqué qu'elle était "à la mairie" et qu'elle "continue à travailler pour les Levalloisiens". "Je suis, tant qu'il est empêché -quelques jours seulement je l'espère- maire par interim puisque je suis suivante de liste, donc je mènerai le conseil municipal" prévu le 23 septembre.



Après l'incarcération de son mari, Mme Balkany s'est dite "bouleversée, meurtrie, triste et inquiète pour l'homme qu'(elle) aime".



Son avocat, Pierre-Olivier Sur, a expliqué à l'AFP avoir fait appel du jugement.