Iran: nouvelle découverte de pétrole dans la région d'Abadan (ministre)

L'Iran a découvert pour la première fois du pétrole dans la région de Abadan, dans le sud-ouest du pays, a indiqué mercredi le ministre du Pétrole Bijan Zanganeh.



M. Zanganeh a souligné que le pétrole, trouvé à une profondeur de 3.570 mètres dans un puits d'exploration, est "très léger et doux", a rapporté l'agence de presse officielle sans donner une estimation de la quantité de pétrole que le puits pourrait contenir.



L'année dernière, les Etats-Unis se sont retirés d'un accord nucléaire avec l'Iran et ont imposé des sanctions pour étouffer les industries pétrolière et bancaire iraniennes, tout en permettant temporairement à huit clients de continuer à acheter du brut de la République islamique.