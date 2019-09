Iran: "le dialogue se poursuit", indique Paris après un entretien Macron-Trump

"Le dialogue se poursuit" sur le dossier du nucléaire iranien, a indiqué vendredi l'Elysée après un nouvel entretien téléphonique entre Emmanuel Macron et Donald Trump.



Les présidents français et américain ont discuté "dans la continuité des échanges réguliers qu'ils ont eu ces derniers mois" sur l'Iran, a précisé l'Elysée.



Cet entretien s'est déroulé sur fond de nouvelles tensions irano-américaines, alors que Téhéran doit annoncer samedi le détail de la nouvelle réduction annoncée des restrictions consenties en 2015 sur ses activités nucléaires. De son côté, Washington poursuit sa stratégie de "pression maximale" sur l'Iran.



Il s'est tenu dix jours après la fin du sommet du G7 de Biarritz durant lequel avait été évoquée la possibilité d'une rencontre entre Donald Trump et son homologue iranien Hassan Rohani.



Depuis, Paris poursuit ses "efforts en vue d'une désescalade" et a appelé jeudi l'Iran à "s'abstenir de toute action concrète non conforme à ses engagements".



Au cours de leur entretien, MM. Macron et Trump ont également discuté du dossier délicat de la taxation des géants du numérique, a indiqué l'Elysée. Au sommet du G7, la France avait affirmé avoir trouvé un accord de principe avec les Etats-Unis.