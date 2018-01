Iran: la visite du chef de la diplomatie française reportée (Paris) Politique

Le président français Macron et son homologue iranien Rohani "ont décidé d'un commun accord que la visite du ministre français des Affaires étrangères en Iran prévue à la fin de cette semaine serait décalée" dans le contexte actuel, à l'issue d'un entretien téléphonique tenu mardi, a fait savoir la présidence française mardi soir dans un communiqué.



"Une nouvelle date sera fixée par voie diplomatique. Les échanges entre Paris et Téhéran se poursuivront dans les prochaines semaines", a indiqué l'Elysée.



"Prévu avant les manifestations déclenchées en Iran ces derniers jours, cet appel a permis au président de la République de faire part de sa préoccupation face au nombre de victimes liées aux manifestations et d'encourager son homologue à la retenue et l'apaisement", a introduit l'Elysée.



Lors de l'entretien, les deux dirigeants ont évoqué l'accord nucléaire de 2015, dont la France soutient l'application stricte, sous supervision internationale, a indiqué l'Elysée, ajoutant que M. Rohani a demandé l'appui de la communauté internationale pour défendre cet accord et respecter les engagements pris. (afp)