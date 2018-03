Irak: ordre de saisie des biens de Saddam Hussein et de 4.200 dignitaires de son régime

L'Irak a ordonné la saisie des biens de l'ancien dictateur Saddam Hussein et de 4.257 dignitaires de son régime déchu lors de l'invasion emmenée par les Etats-Unis en 2003, ainsi que ceux de l'ensemble de leurs proches, indique lundi un communiqué officiel.



La liste des dignitaires a été établie par l'instance en Irak chargée de traquer les anciens membres du parti Baas de Saddam Hussein. Elle inclut également leurs épouses, leurs enfants et petit-enfants ainsi que leurs parents au second degré. (afp)