Irak : la Française jugée à Bagdad est une "terroriste de Daech"

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a estimé jeudi que la Française Mélina Boughedir était une "terroriste de Daech qui a combattu contre l'Irak" et réitéré qu'elle devait être jugée dans ce pays.



"Madame Boughedir est une combattante. Quand on va à Mossoul (nord de l'Irak) en 2016, c'est pour combattre et donc elle est jugée sur les lieux de ses exactions. C'est la logique normale. Elle a combattu contre les unités irakiennes, elle est jugée en Irak", a-t-il déclaré à la chaîne d'information en continu LCI.



"Elle est défendue, nous faisons en sorte que notre consultat suive sa situation, mais c'est à la justice irakienne de rendre son verdict à l'égard d'une terroriste de Daech qui a combattu contre l'Irak", a-t-il martelé.



Arrêtée durant l'été 2017 à Mossoul, ancienne "capitale" irakienne du groupe Etat islamique (EI) dans le nord du pays, Mélina Boughedir avait été condamnée en février à sept mois de prison pour entrée "illégale" en Irak et devait initialement être expulsée vers la France.



Mais la cour de cassation irakienne a réexaminé le dossier et estimé qu'il ne s'agissait pas d'une simple entrée illégale.



La jeune femme de 27 ans, mère de quatre enfants - dont trois ont été rapatriés en France - est rejugée depuis le 2 mai pour "terrorisme" et risque la peine capitale. Une prochaine audience est prévue le 3 juin.



"Nous n'avons pas vocation à nous mêler des jugements" mais "nous condamnons totalement la peine de mort" et "nous souhaitons qu'elle ne soit pas appliquée en Irak", a relevé M. Le Drian en rappelant l'avoir fait savoir aux autorités irakiennes lors de sa visite à Bagdad en février.



Une autre jihadiste française, Djamila Boutoutaou, a été condamnée en avril à la prison à perpétuité pour appartenance au groupe EI par la cour pénale centrale de Bagdad devant laquelle elle a plaidé avoir été dupée par son mari.