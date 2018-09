Irak : Mohamed Al-Halbousi élu nouveau président du Parlement

La présidence du Parlement revient de droit à la communauté sunnite en vertu de l'accord de partage du pouvoir qui prévoit en outre que le chef du gouvernement est chiite et le président de la République kurde.



M. Halboussi, qui succède à Salim al-Jabouri, en poste depuis juillet 2014, était opposé à deux candidats, dont le vice-président Oussama al-Noujaïfi et l'ancien ministre de la Défense Khaled al-Obeïdi.



Il était soutenu par la liste du Premier ministre sortant Haider al-Abadi, qui a indiqué jeudi ne pas chercher un second mandat après avoir vu ses chances disparaître après les violences de la semaine dernière dans la ville pétrolière de Bassora.



L'Irak a un système proportionnel qui vise à éviter tout retour à la dictature après Saddam Hussein. Les listes élues lors des législatives du 12 mai doivent se regrouper en coalitions et le bloc qui comptera le plus de députés pourra désigner un Premier ministre et présider à la formation du futur gouvernement.



Mohammed al-Halboussi, né en 1981, était le gouverneur de la province sunnite d'Anbar, jusqu'à son élection au Parlement le 12 mai sur une liste sunnite locale. L'élection du chef du Parlement en Irak était initialement prévue le 4 septembre, mais elle due être reportée au 15 du mois à cause de rivalités internes qui ont empêché les élus de se mettre d’accord.