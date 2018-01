Investiture de Puigdemont : Rajoy met en garde le président du parlement catalan

Le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a averti mardi le président du parlement catalan, Roger Torrent, des risques judiciaires auxquels il s’expose en insistant sur l’investiture de Carles Puigdemont comme président de la Catalogne.



"Le président du parlement (catalan) encourra des responsabilités pour le non respect de décisions des tribunaux", a dit le chef du gouvernement dans une interview à la télévision nationale TVE, appelant au respect de la loi et de la décision de la Cour constitutionnelle espagnole, qui a interdit l’investiture de Puigdemont par voie télématique ou par procuration.



"J’espère que cela ne se produira pas car je crois qu’en Catalogne il est temps de restaurer la normalité institutionnelle, sociale et économique", a-t-il indiqué, notant qu’"on ne peut pas être un fugitif, résider à Bruxelles et prétendre être élu président d’une institution démocratique".



M. Rajoy a, dans ce sens, relevé que l’ex-président catalan "est en train de générer un grave problème pour tout le monde, y compris pour les partis indépendantistes", estimant qu’actuellement, il serait censé de proposer un candidat qui puisse bénéficier de l’appui du parlement régional et qui ne soit pas visé par des procédures judiciaires car, sinon, "nous resteront toujours dans une situation provisoire", situation qui risque de "faire du mal à l’économie et rompre les règles de la cohabitation".



Roger Torrent a annoncé ce matin le report de la session d’investiture du nouveau président du gouvernement de la Catalogne qui était prévue ce même jour à 15H00 (HL) à l’assemblée régionale.



Le président du parlement catalan a toutefois affirmé que la session n’a pas été annulée, soulignant qu’il ne proposera pas un autre candidat que Puigdemont à la présidence de la Generalitat.



La Cour constitutionnelle avait annoncé samedi dernier qu’elle suspendra une investiture à distance du député du parlement de la Catalogne, Carles Puigdemont, au poste de président du gouvernement Catalan.



Puigdemont avait été réélu député régional lors des élections anticipées catalanes du 21 décembre dernier, avant d’être proposé candidat à la présidence de la région. Il compte être investi avec l'appui de ses alliés indépendantistes qui n’ont pas proposé un autre candidat malgré la décision de la Cour constitutionnelle.