Inuka, premier ours polaire né sous les tropiques, euthanasié

L'ours avait 27 ans, un grand âge qui équivaut à environ 70 ans pour un humain. Attraction majeure pour les visiteurs du zoo de l'archipel d'Asie du Sud-Est, le mammifère y avait vu le jour le 26 décembre 1990.



Depuis quelques années, l'animal rencontrait des problèmes de santé liés à son âge avancé, notamment de l'arthrite. Un examen médical effectué au début du mois par des vétérinaires a révélé que son état de santé s'était nettement dégradé ces derniers temps.



Inuka était le fils de Nanook, un ours capturé dans la nature et venu du Canada. Sa mère, Sheeba, venait d'un zoo en Allemagne. La mort du mammifère marque la fin d'une ère au zoo de Singapour, qui a indiqué qu'il n'y aurait plus d'ours polaire dans l'établissement.



Ces créatures vivent dans des pays au climat froid tels le Groenland, le Canada ou la Russie, à l'opposé de Singapour, archipel proche de l'équateur où les températures les plus basses descendent rarement au-dessous de 25 degrés Celsius.