Interruption temporaire de la circulation sur la route régionale n° 413 reliant Sidi Kacem et Meknès

La circulation sur la route régionale n° 413 reliant Sidi Kacem et Meknès connaitra des interruptions temporaires ne dépassant pas 15 minutes chacune à cause des travaux de dégagement des blocs rocheux instables sur la colline longeant la route et ce, du samedi 15 juin au mercredi 03 juillet (06h00 - 17h00), a indiqué le ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau.



La déviation de la circulation est possible en empruntant la route nationale n°4 à partir de Sidi Kacem jusqu’à la commune de Zegota, puis la route nationale n° 13 vers Meknès en passant par Moulay driss Zerhoune, souligne le ministère dans un communiqué.



Le ministère reste à la disposition des citoyens 24h/24h pour leur fournir toutes les informations nécessaires et les invite à consulter les bulletins diffusés régulièrement sur son portail : www.equipement.gov.ma ou contacter le centre de permanence relevant de la Direction des routes sur le numéro de téléphone : 05.37.71.17.17, conclut la même source.