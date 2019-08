Installation des agents d'autorité nouvellement nommés dans la province de Oued Eddahab

Ce mouvement a concerné quatre agents d'autorité qui vont exercer leurs fonctions dans différents annexes administratives relevant de la province de Oued Eddahab, à savoir les communes El Argoub, Gleibat El Foula et Mijik, ainsi que la 6-éme annexe administrative de la commune de Dakhla.



Dans une allocution de circonstance, le Wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, Lamine Benomar, a souligné que ces nouvelles nominations visent à donner une nouvelle dynamique à l’action de l’administration territoriale et à garantir son efficacité.



Dans ce cadre, M. Benomar a appelé les nouveaux agents d’autorité à concrétiser la politique de proximité, à travers une présence quotidienne et permanente sur le terrain et à être proches des citoyens et à l'écoute de leurs doléances et de leurs préoccupations, en vue d’assurer la sécurité et la sérénité de la population, de faciliter les procédures administratives et d’encourager l’investissement au niveau de la province.



Il a également invité ces agents à faire preuve de vigilance et de dévouement et de s'impliquer pleinement pour accompagner les grands chantiers de développement que connait la province de Oued Eddahab, conformément à la volonté Royale, concrétisée par le lancement du nouveau modèle de développement des provinces du Sud.



A cette occasion, M. Benomar a appelé tous les acteurs à apporter leur aide aux agents d'autorité nouvellement nommés pour exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions.