Installation de Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de la Coopération africaine

La cérémonie d'installation de Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, chargé de la Coopération africaine, a eu lieu jeudi à Rabat.



Dans une allocution à cette occasion, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita a félicité M. Jazouli pour la confiance que le roi Mohammed VI a placée en lui, mettant en avant la grande expérience professionnelle du nouveau ministre délégué.



M. Jazouli sera appelé à contribuer à la mise en œuvre des chantiers que le souverain a lancés en Afrique, a relevé M. Bourita, soulignant que la politique africaine de Sa Majesté le Roi est désormais un axe stratégique de la politique extérieure du Royaume.



Le Maroc a réalisé des avancées importantes en Afrique, a-t-il dit, mettant en exergue l'importance de préserver la crédibilité du Royaume dans le continent en gardant les perspectives et en oeuvrant à ce que l'offre marocaine soit singulière, adaptée aux attentes des peuples africains et en phase avec l'ambition et la vision royale dans cette partie du monde.



Cette vision doit tout le temps évoluer et s'adapter aux évolutions opérées dans le continent, a ajouté le ministre, notant que la nomination de M. Jazouli au poste de ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, chargé de la Coopération africaine est à même de contribuer au renforcement de l'action de la diplomatie marocaine en Afrique.



Pour sa part, M. Jazouli a fait part de sa fierté de la confiance royale placée en lui, notant que lui et son équipe ont la "lourde charge" de répondre à l'orientation bien claire du roi pour l'Afrique contenue dans le discours du Souverain du 13 octobre dernier devant le parlement. Il a dans ce sens insisté sur l'importance de l'esprit d'équipe pour réaliser cette orientation et relever les différents défis du Maroc dans ce domaine.



La cérémonie d'installation de M. Jazouli s'est déroulée en présence notamment de la secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mounia Boucetta, du ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq, de l'ambassadeur secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mohammed Ali Lazrek, et de nombre de cadres et fonctionnaires du ministère.