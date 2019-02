Installation à Rabat de la nouvelle présidente du directoire du Fonds Hassan II pour le développement ES

S'exprimant à cette occasion, M. Benchaaboun a mis en avant l'importance du Fonds Hassan II pour le développement économique et social en tant qu'outil de l’État assurant le rôle incontournable en matière de financement et de contribution aux projets porteurs de croissance et de développement dans les secteurs économiques et sociaux.



Il a, de même, félicité Mme Taarji pour la confiance placée en elle par le Roi, ainsi que pour sa nomination à la tête d'un établissement public stratégique. Il a également loué les qualités professionnelles et le parcours professionnel exceptionnel de la nouvelle présidente, passant en revue les différents postes de responsabilité qu'elle a occupés, notamment en tant que directeur de l'ex- Conseil déontologique des valeurs immobilières.



M. Benchaaboun a aussi fait part de l'engagement du ministère pour soutenir Mme Taarji dans ses nouvelles responsabilités, tout en lui souhaitant plein succès dans ses missions futures. Par ailleurs, le ministre a mis en exergue le riche parcours professionnel de M. Kabbaj qui occupé plusieurs postes de responsabilité au sein du ministère et ensuite en tant que président du directoire du Fonds, qui a connu durant son mandat des progrès et réalisations qui vont de pair avec les objectifs stratégiques du cet établissement. Pour sa part, Mme Taarji s'est dite prête à parachever le processus initié par son prédécesseur, mettant en exergue le rôle du Fonds dans le financement d'une série de projets stratégiques.



Sur proposition du Chef du gouvernement et à l'initiative du ministre de l’Économie et des finances, le Roi a bien voulu nommer, lors du Conseil des ministres tenu jeudi à Marrakech, Mme Dounia Taarji en tant que présidente du directoire du Fonds Hassan II pour le développement économique et social.