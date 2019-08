Inondations au Maroc : 7 morts et un blessé dans la province de Taroudant

Un homme âgé a été retrouvé blessé, mercredi, suite aux inondations qu'a connues la commune d'Imi Ntiyaret, arrondissement d'Ighern dans la province de Taroudant, apprend-on auprès des autorités locales.



L'homme souffrant de blessures à divers degrés de gravité a été transféré à l'hôpital de la municipalité d'Ighern afin de recevoir les soins nécessaires, précise la même source, indiquant que les recherches se poursuivent afin de retrouver une personne portée disparue.



Les sept personnes qui ont trouvé la mort à cause de ces inondations sont un jeune de 17 ans et six hommes âgés qui assistaient à un match de football opposant une équipe du Douar à une équipe d'un Douar voisin dans le cadre d'un tournoi local.



Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les conditions et circonstances de cet incident et établir les responsabilités.