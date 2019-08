Inondation au sud du Maroc : au moins 7 morts sur un terrain de foot dans la région de Taroudant

Les victimes sont un jeune de 17 ans et six hommes âgés qui assistaient à une partie de foot dans le cadre d'un tournoi local, selon la même source.



Les opérations de recherche ont permis de secourir un homme plus âgé qui a été blessé pendant cette inondation provoquée par de fortes averses, selon les autorités locales. Les opérations se poursuivent pour retrouver une autre personne portée disparue, selon la même source. Tizert, le village touché, est situé dans la région de Taroudant (sud).



La rivière a débordé et a submergé le terrain où se jouait un tournoi amateur de football, selon un habitant joint par l'AFP. Huit hommes qui s'étaient réfugiés dans les vestiaires ont été emportés par les flots, selon ce témoin oculaire qui a requis l'anonymat. "Nous sommes le choc, j'ai 64 ans et jamais dans ma vie je n'ai vu un tel déluge", a dit ce témoin qui a requis l'anonymat.



Des images impressionnantes, filmées par téléphone portable et diffusées sur les réseaux sociaux, montrent des eaux boueuses sortir du lit de la rivière et inonder le terrain en quelques minutes. Une partie des spectateurs, venus en famille, se réfugie sur une colline tandis que d'autres se retrouvent bloqués sur le toit d'un bâtiment rapidement submergé par les flots. Un bulletin spécial de la Direction de la météorologie marocaine (DMN) avait alerté mercredi en fin de journée des risques d'averses orageuses "de niveau orange" dans plusieurs provinces du royaume.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame et définir les responsabilités, ont précisé les autorités locales. La montée des eaux a été d'autant plus violente que les pluies diluviennes font suite à une période de sécheresse, selon les médias locaux.



Des inondations frappent régulièrement les régions isolées du Maroc. En 2014, de violentes crues liées à de pluies torrentielles avaient fait une cinquantaine de morts et des dégâts considérables dans le sud du pays. Le Maroc a enregistré 35 épisodes d’inondations entre 1951 et 2015, avec des "crues soudaines capables de transformer les lits secs des "Oueds" (rivières) en "torrents violents et destructeurs", selon cette étude du groupe "Zurich Insurance".